Pronostic Pau Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau sur sa lancée face à Valenciennes

Pau est l’une des très bonnes équipes de cette saison de Ligue 2. Cet été, le club palois a misé sur Nicolas Usai pour prendre la place de Didier Tholot, qui avait permis au club de retrouver la Ligue 2 et de se maintenir lors de ses 3 premiers exercices. Auteur d’une entame moyenne, le club palois a passé un pallier à la suite de son succès à Bastia (1-4). En effet, cette victoire semble avoir été un déclic puisque lors des 9 journées suivantes, Pau ne s’est incliné qu’une fois face à Ajaccio. Lors de ce passage, les Palois ont réalisé d’excellents résultats en s’imposant à Saint-Etienne (1-2) ou en tenant tête à Angers (4-4). Lors de son 2e match de la semaine passée (victoire face à Concarneau en milieu de celle-ci), la formation béarnaise n’est pas parvenue à enchaîner le week-end dernier face à Dunkerque (1-1). Malgré ce nul, Pau reste en 5e position du classement, qui lui permettrait de disputer les playoffs.

La saison passée, Valenciennes s’est maintenu en Ligue 2 à la faveur d’une différence de buts favorable, et se retrouve déjà en grand danger. En effet, le VAFC occupe actuellement la dernière place du classement avec 6 points de retard sur Bastia, premier non relégable. Avec un nouveau faux-pas ce mardi, Valenciennes pourrait voir cet écart s’agrandir. Dans le dur en début de saison, le club nordiste a limité la casse en obtenant de nombreux nuls qui ne lui permettent pas de progresser au classement. Lors des deux dernières journées, les partenaires de Knockaert ont par exemple signé deux nuls sans but face à Quevilly Rouen et Annecy. A domicile, Pau est régulièrement très performant et devrait prendre le meilleur sur une équipe valenciennoise globalement dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

