Manchester United bientôt en NBA ?

La solution de United pour gagner cinq matchs d’affilée : changer de sport.

C’est une sacrée info que vient de glisser ces derniers jours le président de la fédération italienne de basket Gianni Petrucci. Le club de Manchester United serait actuellement en pourparlers pour ouvrir une franchise de NBA ! Vous avez bien lu, la direction des Red Devils envisage de se donner une dimension omnisports, chose qui n’est pas du tout commune au Royaume-Uni, où chaque club a son identité et son statut en fonction du sport. Ce n’est donc pas ça qui va renforcer l’image déjà très écornée des frères Glazer, les deux actionnaires majoritaires américains du club mancunien, dont le rôle dans ce projet est déjà tout trouvé.

Bientôt au tour du PSG ?

Manchester United version basket pourrait dans ce cadre intégrer la future franchise européenne de la NBA, qui pourrait voir le jour en 2027. En termes football, c’est un peu comme si la Premier League créait une antenne de son championnat aux États-Unis, et que les Lakers devenaient une franchise de soccer. Un projet dans lequel pourrait se greffer le Paris Saint-Germain, déjà omnisports avec notamment le handball et le judo, qui n’a pas d’équipe de basket sous la bannière PSG et qui pousse pour aspirer le Paris Basketball, lui aussi champion de France en titre dans son sport.

Moins surprenant, le projet NBA-Europe attire également les convoitises de clubs au fonctionnement omnisports déjà développé, comme le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne, ou encore le Bayern Munich en Allemagne. Dans ce lot d’écuries prêtes à intégrer le projet transcontinental, qui remet en question la crédibilité de l’Euroligue (une ligue européenne semi-fermée depuis 2016 en parallèle des championnats nationaux de basket) sur le Vieux continent, Manchester United n’est pas tant à la ramasse que ça. Le club avait en effet disposé de sa propre équipe de basket entre 1985 et 1988.

Gregg Popovich dans le club de Sir Alex, ça claque non ?

Rúben Amorim impose une règle sur les autographes