Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ SC Vinon Duránce vs FC De Sisteron

Autant il est difficile de faire des comparaisons avec Leo Messi, tout comme il est difficile de ne pas penser à La Pulga sur cette action. Parti du rond central, ce joueur de Vinon s’est amusé avec toute la défense de Sisteron, avant de conclure d’une frappe limpide en entrée de surface de réparation adverse. Un bijou qui conclue une superbe action perso, Ankara Messi, Ankara Messi…

2/ JS Villenave vs GJ EBO ES Pyrénéenne

Merci à la Jeunesse Villenavaise de nous rappeler que ce sport est avant tout collectif. Le n°7 donne du fil à retordre au n°10 adverse, sert son attaquant en une touche de balle. Ce dernier résiste alors à son vis-à vis, avant de déclencher une soudaine frappe, qui finit en pleine lucarne du gardien de l’ES Pyrénéenne.

3/ Leval FC vs US Ohain

La chance ? Peut-être, mais… elle se provoque. Sur ce coup franc très lointain à gauche de la ligne médiane, le n°8 de l’US Ohain semble être dans un bon jour, au point de tenter l’impensable. D’une frappe enroulée de son pied droit, le joueur ohainais surprend tout le monde, en trompant le gardien adverse, lobé par un rebond piégeur dans sa surface de réparation. Oh le vilain petit rebond !

4/ Étoile Mulhouse vs FC Habsheim 1913

Deux pour le prix d’un. Sur ce coup franc côté gauche, le n°10 de l’Étoile Mulhouse fait parler la magie de son pied droit avec ce tir très bien travaillé. Le n°8 de l’US Ohain a déjà de la concurrence.

5/ FC Semoy vs FC St-Péravy Ormes

Boom ! Après quelques secondes de flottement sur le côté droit, le n°11 de Semoy est le seul à avoir la lucidité pour envoyer le ballon dans la boîte. Son centre en première intention est dévié par son partenaire, ce qui permet à l’attaquant Semeyen de conclure cette action d’une frappe du gauche, qui fracasse la barre transversale avant de mettre en échec le gardien de Saint-Peravy. James Rodríguez 2014, sors de ce corps…

« Tu n’es pas obligé de jouer en Premier League pour que l’on se souvienne de toi »