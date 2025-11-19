Pourquoi le Kosovo peut se considérer comme champion du monde

La baguette de Sureau du foot.

Loin des attentes longues de quatre ans et des éliminations gracieuses se trouve un monde où n’importe quelle équipe peut être championne du monde. Ce monde s’appelle l’Unofficial Football World Championship. Sur le papier, c’est un calque des règles de la boxe, celui qui bat le champion en titre devient à son tour champion du monde et ainsi de suite.

Un peu comme notre bâton de Bourbotte en Ligue 1. L’idée est née en 1967 d’une blague écossaise, lorsqu’un groupe de supporters va jusqu’à affirmer qu’ils étaient « champions du monde non-officiels » après avoir vaincu l’Angleterre championne du monde à Wembley.

Il faudra attendre 2003 pour que l’Anglais Paul Brown, journaliste indépendant, étudie la question et mette en place officiellement l’Unofficial Football World Championship (UFWC).

La France sacrée à huit reprises

Et c’est là que le Kosovo débarque. Affilié à la FIFA depuis 2016 seulement, l’équivalent d’un nouveau-né dans le grand théâtre du foot, le voilà qui, le 8 septembre 2025, bat la Suède 2-0 à Pristina pour récupérer le trophée imaginaire, passé dernièrement entre les mains de l’Algérie, du Liberia, de la Côte d’Ivoire, de l’Uruguay ou encore de l’Argentine, vraie championne du monde en titre. Donc, oui, le Kosovo est le champion du monde non-officiel.

Depuis, les Dardanët n’ont pas perdu un match, assurant le nul contre la Suisse cette semaine pour finir l’année 2025 avec ce titre honorifique, remporté à huit reprises par la France pour la petite histoire.

Prends ça, Jules Rimet.

Bouna Sarr a rejoué avec Metz !