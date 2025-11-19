S’abonner au mag
Un sacré privilège pour le Petit poucet de la Coupe de France

Le baptême du Chaudron.

Les 29 et 30 novembre prochains, la Coupe de France reprend ses droits à l’occasion du huitième tour. Tombeuse de l’Entente Nord Lozère (R2) au tour précédent (4-4, 4-3 aux TAB), l’US Ecotay Moingt (R3) est le tout petit de ce huitième tour. Après le tirage au sort, les Ligériens joueront l’AS Saint-Etienne (Ligue 2), en prime time sur Bein Sports, le samedi 29 novembre à 20h30.

Directeur sportif du club stéphanois, la légende Loïc Perrin a rendu visite ce mardi soir aux joueurs de Régional 3, avant leur entrainement, pour leur annoncer une très belle nouvelle : « Le club a accepté de faire le match à Geoffroy Guichard. Je vous l’annonce officiellement. »

Le plus grand moment de leur carrière

Alors qu’elle abrite dans son effectif de nombreux « supporters et abonnés » de l’AS Saint Etienne, l’US Ecotay Moingt aura l’occasion de jouer dans l’un des stades les plus mythiques du pays, devant plus de 40 000 personnes. « On voulait vous offrir cette opportunité, a continué Loïc Perrin. En espérant que ça reste pour vous le plus grand moment de votre carrière. J’espère que ça vous fait plaisir. Encore une fois, félicitations pour votre beau parcours. »

Interrogé par le média Ici Saint-Etienne Loire à la fin du septième tour, le buteur d’Ecotay Moingt Benoit Brunon a déclaré que son rêve, « c’était de jouer pour les Verts. On va les affronter, ça va être quelque chose de magnifique. »

Il est prêt à montrer son maillot aux tribunes du Chaudron.

Saint-Étienne ramène Troyes sur terre

