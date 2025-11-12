Manchester United envisage de prolonger le contrat de Casemiro

Pourtant son nom rime avec finito, non ?

À 33 ans, Casemiro effectue actuellement sa 4e saison sous le maillot de Manchester United. Le Brésilien a cependant été longtemps décrié après des performances en dents de scie ces deux dernières années, au point d’ouvrir la discussion à un départ à l’été 2024.

Depuis, l’ancien Madrilène a finalement trouvé sa place dans le système de Rúben Amorim. En conséquence de quoi, le club envisagerait de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, a relaté TalkSport ce mardi.

La valeur sûre de Rúben Amorim

Cramponné au milieu de terrain en compagnie du capitaine Bruno Fernandes depuis le début de la saison, Casemiro a disputé les onze rencontres de Premier League dont dix en tant que titulaire. Avec trois buts et une passe décisive à son actif, il a toute la confiance de Rúben Amorim, qui utilise son expérience comme un atout majeur pour son équipe encore en pleins travaux.

Ironie du sort, le statut de l’ancien de São Paulo a même scellé le sort de Kobbie Mainoo ou encore de Manuel Ugarte, désormais relégués a des rôles de remplaçants permanents. Mais pour que le séjour à Manchester du quintuple vainqueur de la Ligue des champions se prolonge, Casemiro devra accepter une réduction de salaire conséquente.

Mais si ça permet à Frank Ilett d’enfin pouvoir se couper les cheveux, le jeu en vaut la chandelle.

