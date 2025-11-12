S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Manchester United envisage de prolonger le contrat de Casemiro

KM
Manchester United envisage de prolonger le contrat de Casemiro

Pourtant son nom rime avec finito, non ?

À 33 ans, Casemiro effectue actuellement sa 4e saison sous le maillot de Manchester United. Le Brésilien a cependant été longtemps décrié après des performances en dents de scie ces deux dernières années, au point d’ouvrir la discussion à un départ à l’été 2024.

Depuis, l’ancien Madrilène a finalement trouvé sa place dans le système de Rúben Amorim. En conséquence de quoi, le club envisagerait de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, a relaté TalkSport ce mardi.

La valeur sûre de Rúben Amorim

Cramponné au milieu de terrain en compagnie du capitaine Bruno Fernandes depuis le début de la saison, Casemiro a disputé les onze rencontres de Premier League dont dix en tant que titulaire. Avec trois buts et une passe décisive à son actif, il a toute la confiance de Rúben Amorim, qui utilise son expérience comme un atout majeur pour son équipe encore en pleins travaux.

Ironie du sort, le statut de l’ancien de São Paulo a même scellé le sort de Kobbie Mainoo ou encore de Manuel Ugarte, désormais relégués a des rôles de remplaçants permanents. Mais pour que le séjour à Manchester du quintuple vainqueur de la Ligue des champions se prolonge, Casemiro devra accepter une réduction de salaire conséquente.

Mais si ça permet à Frank Ilett d’enfin pouvoir se couper les cheveux, le jeu en vaut la chandelle.

Rúben Amorim impose une règle sur les autographes

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!