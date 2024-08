Pas de départ pour Casemiro ?

Un Community Shield perdu, et on passe à autre chose.

Après le match de Manchester United face aux Sky Blues, Erik ten Hag est revenu sur le mercato de son club. Et notamment du potentiel transfert de Casemiro, annoncé sur le départ dans de nombreux médias britanniques. Sauf que l’entraîneur des Red Devils ne semble pas l’entendre de cette oreille, au vu de ses propos en conférence de presse.

« Il a fait la préparation, donc il est en très bonne forme en ce moment. En tant qu’équipe, on travaille très bien ensemble et ça rend les choses plus faciles pour lui. C’est un grand joueur, il peut amener ses qualités. Il est important pour notre jeu, je n’ai vu aucun signe qui indique qu’il pourrait partir et on est content de lui », a indiqué le Néerlandais à propos de son cadre, titulaire contre le rival.

Mais si l’Arabie saoudite accélère…

