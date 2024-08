Manchester City arrache le Community Shield aux tirs au but contre Manchester United

Manchester City 1-1 (7-6 TAB) Manchester United

Buts : Silva (89e) pour City // Garnacho (82e) pour United

Premier match de la saison, premier trophée pour City. C’est facile, le foot.

Les deux Manchester n’ont pas réellement montré leur plus beau visage, à l’occasion du Community Shield, ce samedi à Wembley. Longtemps fermée, la rencontre s’est décidée au bout d’une interminable séance de tirs au but, qui a finalement basculé dans l’escarcelle des Citizens. Il faut dire que Pep Guardiola et Erik Ten Hag n’avaient pas forcément aligné leur onze type, préférant laisser une occasion à des jeunes, surtout côté City. S’il ne s’est pas passé grand-chose pendant 80 minutes, la fin de partie a été agitée.

D’abord par Alejandro Garnacho, décidément souvent présent dans les grands matchs, auteur de l’ouverture du score sur une belle frappe du gauche (82e). Les Red Devils pensaient alors avoir fait le plus dur, mais ils ont été surpris quelques minutes plus tard par une tête de Bernardo Silva, qui a remporté son duel avec Facundo Pellistri (89e). Pas de prolongation, dans ce format, et direction les tirs au but immédiatement. Silva a loupé en premier, laissant une occasion à United de conclure, mais Jadon Sancho et Jonny Evans ont eux aussi raté, avant que Manuel Akanji vienne finir tout ça d’un missile plein centre.

Et tout ça, même avec un Erling Haaland invisible.

Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, cotes et prono du Community Shield