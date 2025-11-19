S’abonner au mag

Marc-André ter Stegen a un courtisan

KM
Marc-André ter Stegen a un courtisan

Vers la fin d’une histoire de plus d’une décennie ?

Marc-André ter Stegen n’a plus la même envergure à Barcelone qu’il y a quelques années. Pourtant, sa blessure au dos contractée cet été n’avait pas empêché le portier allemand de reprendre son brassard de capitaine du Barça. Mais Ter Stegen n’a toujours pas lancé sa saison 2025-2026, pendant que les prestations de Wojciech Szczęsny et de Joan Garcia, semblent amplement convenir à la direction catalane.

Ce mercredi, Diaro Sport a rapporté que Beşiktaş serait la première équipe à avoir proposer une offre concrète, pour s’emparer du numéro 1 barcelonais. Le club turc mécontent du rendement de son portier Mert Günok, proposerait dès cet hiver, un prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat avoisinant les 8 millions d’euros.

Ter Stegen aura le dernier mot

Selon le média espagnol, MATS et son entourage seraient conscients des avantages qu’un passage à Instambul pourrait apporter au gardien allemand, d’autant plus après un passage à vide aussi long. Si son retour est prévu pour le cours du mois prochain, l’ancien de Mönchengladbach envisagerait dans un premier temps de retrouver l’entraînement avec ses copains, avant de décider de son avenir. D’autant plus s’il peine à retrouver sa place sur la ligne des buts catalans.

Comme le ballon, le choix est entre ses gants…

