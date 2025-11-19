S’abonner au mag
La qualif du Curaçao provoque une démission

McClaren coupe le contact.

Ce n’était pas un soir de fête pour tout le monde, dans la nuit de mardi à mercredi. Si le Curaçao a réveillé tout un peuple grâce à un match nul 0-0, la Jamaïque, elle, s’est heurtée à un mur en échouant à se qualifier pour le Mondial.

Dans la foulée, le sélectionneur Steve McClaren a pris ses responsabilités en annonçant la fin de son mandat de 18 mois avec les Reggae Boyz : « Diriger cette équipe a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière. […] Mais le football est un sport de résultats et ce soir, nous n’avons pas atteint notre objectif, qui était de nous qualifier pour la suite de la compétition. »

Une qualification encore possible

Il estime ainsi avoir manqué à son rôle de leader, concédant que cette équipe aurait besoin d’une « voix nouvelle » pour performer. Il reproduit ainsi la même histoire, comme il y a 18 ans, où il avait quitté son poste de sélectionneur de l’Angleterre après avoir échoué à qualifier son équipe pour l’Euro 2008.

Tout n’est pas perdu pour la Jamaïque qui bénéficiera d’une dernière chance lors d’un mini-tournoi à six équipes au Mexique, où elle devra remporter deux matchs. La compétition se conclura par une finale contre la RD Congo ou l’Irak.

Mais à ce niveau là, il y aurait bien besoin d’un discours d‘Usain Bolt.

