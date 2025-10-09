S’abonner au mag
Onze mois après son accident, Michail Antonio s’entraîne avec un club de Premier League

En voisin.

Onze mois après son terrible accident de voiture, l’ancien attaquant de West Ham Michail Antonio a repris l’entraînement avec Brentford. Selon le Sun, le Jamaïcain, qui réside désormais à proximité du centre d’entraînement des Bees, a eu l’opportunité de s’entraîner aux côtés des joueurs du club.

Libre depuis cet été après la fin de son contrat avec West Ham, il n’est pas encore question de proposition de contrat de la part du club de Keith Andrews pour Michail Antonio. Après de longs mois de galère pendant lesquels il a dû réapprendre à marcher, Antonio a quand même refait surface cet été : un passage avec les U21 de West Ham, puis une courte entrée avec la Jamaïque en Gold Cup.

Un nouveau club pour un dernier défi ?

À 35 ans, Michail Antonio, qui aurait pu renoncer à sa carrière à la suite de son grave accident, est à la recherche d’un nouveau club. Le joueur bataillerait même pour avoir la chance de disputer la deuxième Coupe du monde de l’histoire de la Jamaïque en 2026, après celle de 1998. Avec deux victoires en autant de matchs, les Reggae Boyz sont bien embarqués et pourraient offrir à Michail Antonio le plus beau cadeau de sa carrière.

Appel aux clubs : Antonio est prêt à repartir au combat !

