Après 10 ans de bons et loyaux services, Michail Antonio quitte West Ham

Son quittant Tottenham, Begović partant d’Everton, Chelsea se délestant un flop… Les départs de la semaine de Premier League étaient déjà compliqués à supporter, et voilà que l’attaquant par excellence des Hammers fait à son tour ses valises, dix ans après son arrivée. Michail Antonio quitte West Ham librement. Neuf mois après son terrible accident, le Jamaïcain qui n’avait plus joué avec les Londoniens depuis le 3 décembre et cette triste défaite contre Leicester 3-1, n’aura pas les adieux qu’il mérite. Sans cérémonie, ni bulle…

West Ham United can confirm that, following the expiry of his contract at the end of last season, Michail Antonio will not be signing a new deal as a first-team player with the Club. — West Ham United (@WestHam) August 7, 2025

Une fin de saison 2019-2020 exceptionnelle

Si ses 323 matchs sous le maillot claret and blue ont marqué la Premier League, sa fin de saison 2019-2020 aux côtés de Jesse Lingard restera comme l’une des meilleures phases de sa carrière. Avec neuf buts et deux passes décisives lors des onze dernières journées, Antonio avait permis à West Ham de se maintenir de justesse. Selon Sky Sports, des clubs de Premier League, Championship et d’Arabie saoudite seraient intéressés pour offrir un énième contrat au joueur de 35 piges qui a retrouvé les terrains lors de la Gold Cup avec la Jamaïque.

La fin d’une ère, c’est certain.

