Tu seras un homme, mon Son

7 décembre 2019. Sous le froid glacial du nord de Londres, Heung-min Son réchauffe le cœur des spectateurs du Tottenham Hotspur Stadium grâce à une chevauchée fantastique de près de 80 mètres contre Burnley. Après avoir éliminé la ligne du milieu de terrain des Clarets, le Sud-coréen dépose la défense à la vitesse grand V avant de tromper le malheureux Nick Pope d’un plat du pied clinique. Pour avoir inscrit ce joyau, l’attaquant de Tottenham avait remporté le prix Puskas du but de l’année. Un action de classe qui colle parfaitement au style de jeu de Son. Un attaquant redoutable et capable d’embellir les matchs de son équipe, aussi faiblarde soit-elle lorsqu’il s’agit de soulever un trophée.

Arrivé en 2015 chez les Spurs, Heung-min Son n’aura remporté qu’une Ligue Europa pendant son aventure londonienne. Une coupe obtenue à la suite d’une dernière saison moisie, tant sur le plan collectif qu’individuel. En témoigne sa présence sur le banc en finale contre Manchester United et son entrée en jeu peu convaincante. À l’échelle locale, il ne sera donc pas parvenu à soulever la Premier League, la FA Cup ou encore la Coupe de la Ligue. Malgré ce bilan maigrichon, le chouchou de Chuncheon a marqué l’histoire du football anglais. Un statut obtenu au gré de performances individuelles dignes des plus grands joueurs de la PL.

Son buteur fétiche

En dix ans sous les couleurs des Lilywhites, le guerrier Taeguk a surnagé dans un effectif fragilisé par la valse des entraîneurs. Mauricio Pochettino, José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Cristian Stellini, Ryan Mason et Ange Postecoglou. Sous les ordres de ces sept hommes, Son est toujours resté le pilier du système offensif de son équipe. Bien qu’il ait vécu quelques coups de mous, à l’image de sa dernière saison (7 buts et 9 passes décisives, soit bien loin de ses standards), HmS a rarement déçu les fans de Tottenham et les suiveurs du foot anglais en général.

Avec son compère de l’attaque Harry Kane, il est entré dans l’histoire du championnat anglais en formant le duo le plus prolifique de la Premier League depuis sa fondation en 1992. Lors de la saison 2021-2022, il a également terminé meilleur buteur du championnat à égalité avec un certain Mohamed Salah. Avant d’officialiser son départ de Tottenham suite au match amical contre Séoul sur ses terres ce dimanche, l’attaquant des Spurs restait même le deuxième meilleur scorer du championnat en activité dernière l’Egyptien. Ses supporters n’oublieront pas non plus son doublé express dans un quart de finale de légende de Ligue des champions contre Manchester City alors que son pote de devant, Harry Kane, squattait l’infirmerie.

Une légende au-delà du jeu

En plus de remporter des distinctions personnelles hors-normes, Son restait le porte-étendard du Pays au matin calme dans le monde du football. Pendant cette décennie, il est devenu une véritable star dans son pays ainsi que sur le reste du continent asiatique. Une fidélité bien rendue par les fans coréens, toujours prêts à applaudir leur idole au Tottenham Hotspur Stadium comme dans les autres enceintes du royaume. D’ailleurs, les rares fois où le Sud-coréen était sur le banc et partait s’échauffer au bord de la tribune, les spectateurs dégainaient leurs portables pour immortaliser le moment.

Outre gagner le respect de ses pairs grâce à ses skills, sa discrétion, son engagement et sa sensibilité lui offraient aussi un gage de sympathie dans toute l’Angleterre. À l’instar de ce jour où il s’était effondré en larme à Goodison Park après avoir accidentellement blessé le pauvre André Gomes. Sur un autre terrain, il a lancé un appel aux dons fin juillet avec le Programme Alimentaire Mondial pour lutter contre la famine en Palestine, devenant l’une des seules stars du foot à agir directement face à la situation insoutenable à Gaza et en Cisjordanie. Alors oui, ces attentions n’ont pas valu de trophée à Heung-min Son, mais comme son but de l’année 2019 contre Burnley, elles resteront dans les mémoires. Et à l’heure de définir une légende, ce sont justement ces prises de positions, ces souvenirs et ces émotions qui comptent parfois bien plus que n’importe quel palmarès.

