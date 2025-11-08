Bryan Mbeumo, la recrue décente

Certaines étiquettes sont lourdes à porter. Celle d’être le joueur africain le plus cher de l’histoire en fait partie, mais Bryan Mbeumo débarqué à Manchester United à 26 ans pour 81 millions a l’air de supporter plutôt bien cette pression. Ses premiers mois sous la tunique rouge indiquent que Rúben Amorim et sa direction sportive ne se sont pas trompés à son sujet. Dès le départ, le transfuge de Brentford est devenu incontournable, enchaînant dix titularisations, là où les autres recrues offensives Matheus Cunha et Benjamin Šeško ont eu besoin de plus de temps pour se faire au costume.

Une intégration qu’il doit en grande partie à sa détermination. « Dès que j’ai su qu’il y avait une chance de rejoindre Manchester United, je devais saisir l’opportunité. C’est le club de mes rêves, celui dont je portais le maillot quand j’étais gamin », avait confié le joueur formé à l’ESTAC. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce choix se traduit déjà en reconnaissance concrète : Mbeumo vient d’être élu meilleur joueur du mois d’octobre en Premier League, confirmant qu’il n’est pas seulement un pari financier, mais aussi un acteur clé du renouveau des Red Devils.

L’homme des moments clés

En effet, l’attaquant ne se contente pas de garnir le onze ou de s’occuper du flanc droit de l’attaque, il fait aussi basculer les matchs. Si les statistiques indiquent qu’il n’est décisif qu’un peu plus d’une fois tous les deux matchs (cinq pions et une passe décisive en onze matchs), son apport se mesure surtout dans sa capacité à marquer les esprits dans les moments où Manchester United a besoin de souffle et de confiance. Que ce soit sa belle ouverture du score à Anfield (1-2), son penalty provoqué contre Chelsea pour faire tourner la rencontre (2-1) ou encore son doublé contre Brighton (4-2), Mbeumo prouve qu’il sait faire pencher la balance dans les moments qui comptent vraiment.

🥶 MBEUMO REFROIDIT ANFIELD D’ENTRÉE ! 🇨🇲 Le Camerounais vient ouvrir le score face aux Reds sur un excellent service d’Amad Diallo !#LIVMUN en direct sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/hHzkifD7nm — CANAL+ (@canalplus) October 19, 2025

Sa mentalité sur le terrain est loin de passer inaperçue, même auprès de ses propres coéquipiers. C’est le cas de son capitaine Bruno Fernandes, souvent agréablement surpris par la capacité de Bryan Mbeumo à multiplier les touches de balle sans pour autant perdre le ballon. « Il n’a pas peur de perdre le ballon. Ça m’énerve de voir à quel point à l’entraînement il peut porter son ballon », confiait le Portugais en octobre dernier.

Un leader en devenir

Si ses stats et son efficacité font déjà tourner les têtes, c’est surtout dans la manière dont il influence le collectif que Bryan Mbeumo commence à se distinguer, après une dernière saison où Manchester United peinait à trouver des leaders capables de s’illustrer dans les moments les plus compliqués. Là où le capitaine Bruno Fernandes a failli – lâchant la barre après des pénos ratés contre Fulham (1-1), ou à Brentford (3-1) –, le Camerounais assume ses responsabilités sans que personne ne lui en donne officiellement. « Tout monde doit les prendre : lorsque vous jouez dans un aussi grand club, tout le monde doit savoir quoi faire », pointait-il en octobre dernier. Ce n’est pas un hasard si sa relation avec Amad Diallo, l’une des seules satisfactions du club la saison passée, tourne déjà à plein régime. Pas seulement pour leurs courses incessantes ou leur pressing étouffant, mais parce que ces deux-là, ensemble, font avancer tout ce qu’ils touchent : une attaque, un couloir et leur vestiaire. En l’espace de quelques semaines, Mbeumo est devenu l’un des points forts d’un club qui recherche encore son identité.

Bryan est une machine de travail. Rúben Amorim

Cette impression ne se reflète pas que par ses performances, mais aussi par la manière dont Rúben Amorim vente ses mérites. L’entraîneur portugais l’expliquait parfaitement après la victoire face à Brighton le 25 octobre dernier. « Bryan est une machine de travail. Il est redoutable en transition et il progresse dans le dernier tiers du terrain », déclarait le coach portugais. Alors oui, ce samedi il y aura Tottenham. Une équipe que Manchester United regarde trop souvent jouer depuis trois ans, faute de pouvoir la battre. Cette fois, United compte dans ses rangs un homme qui arrive lancé, sûr de lui et qui a déjà changé la manière d’aborder ce genre de rencontres. Pas besoin de grandes déclarations, Mbeumo joue, pèse et insiste. Chacune de ses sorties confirme que les dirigeants des Red Devils n’ont pas seulement acheté des buts à 81 millions, mais un joueur qui a redynamisé l’attaque d’une équipe souffrante. La rencontre face aux Spurs sera peut-être un test, un signal ou bien même rien du tout. Mais on est sûr que Bryan Mbeumo ne se cachera pas, et pourtant, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas été aussi certain d’un type à Old Trafford.

