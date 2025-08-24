Manchester United accroché à Fulham

Fulham 1-1 Manchester United

Buts : Smith-Rowe (73e) pour les Cottagers // Muniz (58e, CSC) pour MU

Une semaine après avoir perdu contre Arsenal en ouverture du championnat, Manchester United retrouvait une équipe de Londres, Fulham, ce dimanche après-midi. Toujours sans victoire (1-1).

La revanche londonienne aurait pourtant pu débuter idéalement, puisqu’après un quart d’heure, MU a obtenu un penalty. La prise de judo assez évitable de Calvin Bassey sur Mason Mount a en effet permis à Bruno Fernandes de se présenter devant Bernd Leno, mais le Portugais a envoyé son ballon dans les nuages (15e). Les hommes de Rúben Amorim ont dominé l’ensemble de la première période, notamment avec Matheus Cunha, remuant mais maladroit, sans pour autant marquer.

L’égalité s’est finalement prolongée jusqu’à la fin, mais avec des buts. Rodrigo Muniz a ouvert le score pour United malgré lui, en déviant la tête de Leny Yoro, monté sur un corner de Bryan Mbeumo (58e). Puis une dizaine de minutes plus tard, Emile Smith-Rowe, à la réception d’un centre piégeux d’Alex Iwobi, a tendu sa jambe pour égaliser (73e). Le démarrage en côte est donc toujours d’actualité pour Manchester United, qui doit vite commencer à viser les trois points.

