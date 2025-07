Manchester United casse sa tirelire pour Bryan Mbeumo

Cette fois, c’est officiel !

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Bryan Mbeumo s’est officiellement engagé à Manchester United ce lundi. Pour signer l’international camerounais, les Red Devils auraient déboursé une petite fortune selon la presse anglaise : 81 millions (bonus compris), soit la sixième recrue la plus chère du club mancunien. Visage bien connu de la Premier League, le désormais ex-joueur de Brentford a réalisé une grande saison 2024/2025 avec les Bees en inscrivant 20 buts et en délivrant 8 passes décisives en championnat. Le contrat de l’ancien joueur de Troyes, dont la moyenne de buts depuis la montée de son ancien club est de 18 buts par saison, s’étire jusqu’en 2030, avec une année en option.

Bienvenue, Bryan 🫡 — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025

« Le club de mes rêves »

Dans un communiqué, Mbeumo a lâché quelques mots doux au sujet de MU : « Dès que j’ai su que j’avais la possibilité de rejoindre Manchester United, j’ai saisi l’opportunité de signer pour le club de mes rêves, l’équipe dont j’ai porté le maillot quand j’étais jeune. Je sais que j’ai l’esprit et le caractère nécessaires pour atteindre un niveau supérieur ici, en apprenant auprès de Ruben Amorim et en jouant aux côtés de joueurs de classe mondiale […] C’est un club immense, avec un stade incroyable et des supporters formidables, nous sommes tous déterminés à nous battre pour les plus grands trophées. »

À qui le tour ?

Le prix fou proposé par Manchester United pour recruter un ancien joueur de l’ESTAC