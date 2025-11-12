S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Rúben Amorim impose une règle sur les autographes

MH
Semaine A, semaine B.

Il n’a pas été élu entraîneur du mois d’octobre pour rien, et Rúben Amorim continue de le prouver avec une nouvelle règle qui va faire plaisir à tout le monde et surtout aux supporters des Red Devils. À compter de maintenant, 50% des joueurs devront signer des autographes avant les matchs à Old Trafford, ils alterneront avec les 50 % autres pour que tout le monde se colle à la tâche. Une belle initiative pour recoller les morceaux avec des fans qui sont à ça de perdre leurs cheveux à cause des performances douteuses des hommes d’Amorim.

Enfin la réconciliation ?

Le beau geste intervient donc dans un contexte plus que positif pour les Diables rouges. Après un mois d’octobre tonitruant, Amorim et ses joueurs donnent l’impression d’avoir enfin trouvé la clé pour sortir du malaise sportif, mais surtout humain. Entre les fans dégoûtés, des dirigeants perdus et les anciennes légendes qui tirent sur l’ambulance, le divorce avait l’air inévitable. Mais la rigueur du Portugais semble faire effet avec un règlement strict qui ravit les supporters et fait virer les retardataires (coucou Garnacho).

Les supporters de United peuvent dire obrigado.

MH

