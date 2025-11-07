Rúben Amorim s’inquiète de la coupe de cheveux d’un fan mancunien

Après les coupes budgétaires, Manchester United s’occupe des coupes de cheveux.

Son nom se propage à chaque fois qu’on mentionne son club de cœur : Frank Illet est ce supporter de Manchester United qui n’attend que les cinq victoires consécutives des Red Devils pour pouvoir se défaire de sa grosse touffe de cheveux.

À deux jours de la rencontre face à Tottenham, Rúben Amorim s’est exprimé ce jeudi au sujet du challenge de Frank Illet. « J’espère qu’il se coupera bientôt les cheveux. Je veux vraiment que cela se produise le plus tôt possible », a lâché avec le sourire le coach portugais.

Bientôt la barre des 400 jours

Si le défi relève quasiment de l’irrationnel, c’est parce que Manchester United n’a plus enchaîné cinq victoires depuis 622 jours. À l’époque, les Red Devils d’Erik ten Hag avaient battu Newport City, Wolverhampton, West Ham, Aston Villa et Luton Town. Frank Illet a commencé son délire plusieurs mois plus tard et approche aujourd’hui les 400 jours.

Récemment tout proche de cet exploit, le compteur de victoires de rang de Manchester United s’est finalement arrêté au nombre de trois le week-end dernier, la faute aux tenaces joueurs de Nottingham Forest (2-2).

Bon Frank, cinq matchs sans défaites et tu nous coupes au moins les pointes ?

