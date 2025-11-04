Cristiano Ronaldo a un antidote pour guérir Manchester United

Un adepte du dégagisme.

Trois ans après son second départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi critique sur la situation de son ancien club. Celui avec lequel il a remporté trois Premier League et sa première Ligue des champions en 2008.

Lors d’une interview avec Pierce Morgan parue ce mardi, le quadruple Ballon d’or a dans un premier temps clamé son amour inchangé pour Man U. « Je suis triste à cause du club, qui est l’un des plus importants au monde, et un club qui occupe toujours une place particulière dans mon cœur pour des raisons évidentes, assure CR7. C’est l’un des clubs les plus importants du siècle. »

« Aujourd’hui Manchester United n’a pas de structure »

Par la suite, l’attaquant d’Al-Nassr suggère un remède pour aider les Red Devils à se remettre dans le bon sens : « Dans ce club, il faut tout changer, et je ne parle pas des joueurs ou du coach. Il faut suivre les personnes intelligentes, les personnes avisées, afin de créer une base pour l’avenir, propose le Portugais. Comme Manchester United l’a fait il y a tant d’années. Nicky Butt, Gary, Roy Keane, Beckham sont devenus de grands joueurs, mais ils étaient jeunes. Aujourd’hui, Manchester United n’a pas de structure. » Ces paroles feront certainement plaisir à son compatriote Rúben Amorim.

Doucement Cristiano : Manchester United n’a plus perdu depuis plus d’un mois quand même !

