Kun Agüero tacle CR7 et ses coups francs

Kun a encore frappé.

Cristiano Ronaldo et Kun Agüero ne partiront pas en vacances ensemble. Le Kun s’est permis de comparer les buts de Leo Messi avec ceux de la star portugaise. Lors d’un live Twitch sur la chaîne du streamer espagnol Ibai, l’ancien joueur de Manchester City entre 2011 et 2021 a commenté un coup-franc de Cristiano Ronaldo (Manchester United) face à Porto, en 2009, en quart de finale aller de Ligue des champions : « Quelle chance il (Cristiano Ronaldo) a. Tous ses buts sur coup-franc sont marqués par chance. Les coups francs de (Lionel) Messi, eux, sont tous en lucarne. Mais que fait le gardien sur le but (Helton, gardien) ? ». Une pique lancée à l’ex-gardien de but brésilien Helton da Silva Artur Arruda dit Helton de Porto (2005-2016), qui tenait la baraque lors de ce choc.

L’ancien international argentin (101 sélections, 41 buts) continue : « Je pense que Raúl a marqué plus de beaux buts au Real, et Benzema aussi ». En avril 2022, l’idole argentine âgée de 44 ans, avait déjà envoyé une punchline à Cristiano Ronaldo sous une photo de son ex-coéquipier Alejandro Garnacho, de Manchester United, avec la légende : « le plus grand de tous les temps ». Et il a commenté : « Tu dis ça parce que tu n’as pas encore joué avec Lionel Messi ».

Au moins, CR7 n’a pas fêté une victoire à un Mondial qu’il n’a pas disputé, lui.

