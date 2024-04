La Juventus condamnée à verser dix millions d’euros à Cristiano Ronaldo

Encore une histoire d’amour qui se termine mal.

La Juventus a été condamnée ce mercredi à verser environ dix millions d’euros (9,7 millions plus des intérêts) à son ancien joueur, Cristiano Ronaldo, a annoncé la Gazzetta dello Sport. Une décision rendue par les trois arbitres de la FIGC (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi et Leandro Cantamessa) en charge du litige entre CR7 et le club où il a évolué pendant trois saisons. Des montants qui correspondent aux paiements différés des salaires mis en place par les Bianconeri pendant la pandémie du Covid, lesquels n’avaient jamais été versés à la star portugaise.

Un joli bonus pour financer les vacances de cet été.