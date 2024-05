L’Euro 2024 va générer des revenus records

Au moins de quoi acheter 3, 4 appartements dans le 11e arrondissement de Paris.

2,4 milliards d’euros, c’est la somme des revenus que devrait générer l’Euro 2024, selon l’UEFA. À titre de comparaison, le tournoi organisé par la France en 2016 n’avait rapporté « que » 1,93 milliard. Dans un communiqué relayé par l’agence de presse allemande RND, la faîtière du football européen indique que cette manne financière sera en grande partie reversée « aux associations membres de l’UEFA pour investir dans des projets de développement du football » sur un cycle de quatre ans. Si au cours de vos prochaines vacances en Albanie vous voyez fleurir des chantiers de city stades, vous saurez donc qui remercier.

En parallèle, l’Euro rapportera à son pays hôte 65 millions d’euros d’impôts. Si cela semble peu, c’est parce que l’UEFA est une organisation à but non lucratif basée en Suisse et, de ce fait, non assujettie à l’impôt outre-Rhin. En revanche, sa filiale Euro 2024 GmbH, qui gère l’organisation du tournoi, l’est, et c’est donc à travers elle que le Trésor public allemand touchera ce pactole symbolique. Quant à la question d’éventuels cadeaux fiscaux, le ministère allemand des Finances précise que « des allègements fiscaux pour les événements sportifs internationaux sont accordés depuis des années sous forme de garanties gouvernementales et constituent également une pratique internationale normale dans de nombreux pays dans le cadre juridique en vigueur. »

Tout va bien, ce n’est pas cette année encore que les collaborateurs de l’UEFA crèveront la dalle.