Jamie Carragher : « Celui qui me rappelle Zidane, c'est Foden »

« Là, ça va faire son boucan. »

L’Euro 2024 approche à grand pas, les listes tombent petit à petit et les favoris se dessinent. Parmi eux, l’Angleterre de Gareth Southgate, toujours à la recherche d’un trophée depuis la Coupe du monde 1966, une éternité. Les réactions ne manquent pas suite à l’annonce des joueurs composant l’équipe anglaise, et avec une profusion de jeunes joueurs de talents en attaque, la question du leadership se pose, et Jamie Carragher a donné son point de vue très tranché dans The Telegraph.

JAMIE CARRAGHER: Bellingham is the Real Madrid star but it’s Foden who reminds me of Zidane https://t.co/KtxFPqUtt6 ✍️ @Carra23 #TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) May 24, 2024

Excellents en Espagne et en Angleterre, Jude Bellingham et Phil Foden sont les deux têtes d’affiche de la nouvelle génération anglaise. L’ancien défenseur international anglais (38 sélections) donne sa préférence au meilleur joueur de Premier League : « Bellingham est un phénomène, mais pour moi Foden et le plus grand talent naturel d’Angleterre. Je sais que certains l’interprèteront comme une critique, mais c’est loin d’en être une. »

Le consultant continue ensuite en donnant une comparaison flatteuse : « Phil a quelque chose en commun avec les joueurs espagnols ou portugais. Chaque fois que je vois sa première touche de balle, son contrôle et ses mouvement dans les espaces réduits, j’ai à l’esprit Zidane ou Iniesta. Celui qui me rappelle Zidane, c’est Foden actuellement. »

Iniesta, d’accord, il est espagnol, mais depuis quand Zidane est-il portugais ?