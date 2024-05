Plus de 20 matchs de l’Euro 2024 n’ont pas encore trouvé de diffuseur

Mais que fais la télé ?

L’Euro 2024 approche à grand pas, mais tout le monde n’est visiblement pas encore prêt. Alors que les amateurs de Ligue 1 se pensaient à l’abris des soucis liés aux droits TV lors des trêves internationales, voilà que ceux-ci viennent pointer le bout de leur nez à trois semaines du début de la compétition européenne. Pour l’heure, 26 des 51 matchs n’ont toujours pas trouvé de diffuseur.

Il s’agit de 23 des 36 rencontres de la phase de groupes et de trois huitièmes de finale. L’équipe de France est épargnée puisque que TF1 et M6 se partagent les rencontres : deux rencontres de poule (Autriche-France et France-Pologne), le huitième et la demi-finale en cas de qualification pour TF1, Pays-Bas-France en phase de groupes, le quart des Bleus en cas de qualification, l’autre demi et la finale pour M6.

Selon les informations de L’Équipe, beIN Sports, diffuseur habituel de l’intégralité de la compétition depuis 2012, aurait formulé une première offre trop basse pour l’UEFA. Celle-ci avoisinerait les 15 millions d’euros contre 38 millions en 2021. Si les discussions continuent, rien n’oblige l’instance européenne à vendre les droits à une chaîne payante et M6 resterait en embuscade pour récupérer les 26 rencontres restantes parmi lesquelles Danemark-Angleterre, Turquie-Portugal ou encore Allemagne-Hongrie.

Sinon, il faudra que les fan zones se connectent sur la plateforme plateforme uefa.tv.