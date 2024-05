Olivier Giroud assure qu’il arrêtera l’équipe de France après l’Euro 2024

Clap de fin.

L’histoire entre Olivier Giroud et l’équipe de France a parfois été tumultueuse, elle n’en reste pas moins riche et historique. Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, le champion du monde 2018 aura pour objectif d’améliorer encore un peu plus la marque lors des prochaines semaines en marge de l’Euro 2024. Qu’il profite car, après cette échéance, la longue aventure commune entre le Savoyard et la sélection prendra fin. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a assuré son souhait de terminer cet été : « Ce sera ma dernière compétition avec les Bleus. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l’équipe de France, ce sera terminé après l’Euro. Il faut laisser la place aux jeunes. »

Alors qu’il a déjà bouclé son transfert vers Los Angeles, il ne se voit pas imiter N’Golo Kanté, parti en Arabie saoudite et invité surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. « Je ressens aussi une fatigue physique et mentale », a-t-il noté, prenant l’exemple de Raphaël Varane, lanceur d’alerte sur le sujet, qui a pris sa retraite internationale après le dernier Mondial. « Évidemment qu’il y aura beaucoup d’émotions, beaucoup de détails, des souvenirs qui refont surface, mais il faut mettre ça de côté et profiter encore une fois de chaque instant, comme j’essaie de le faire ici à Milan, a expliqué l’attaquant de 37 ans. Il ne faut pas que l’émotion prenne le dessus. Il y a encore une compétition à aller gagner, même si ce sera particulier pour moi. »

Il le fera à sa manière : en mettant Marcus Thuram et les autres concurrents sur le banc.