Le drôle de clin d’oeil de Blaise Matuidi lors de son passage avec la flamme olympique

Ah février 2017, l’époque où personne ne connaissait le mot « remontada »…

Après Thierry Henry dimanche, Blaise Matuidi, champion du monde 2018 et ancien joueur du Paris Saint-Germain, a porté la flamme olympique dans les rues de Paris ce lundi. L’occasion pour l’initiateur de la danse la plus populaire de 2015 de faire un clin d’œil plein d’humour à sa boulette lors de la Saint Valentin 2017. Au lendemain de la victoire écrasante du PSG face au FC Barcelone (4-0) lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Matuidi avait voulu déclarer sa flamme à son épouse sur feu Twitter… Sauf que pour aller plus vite, l’ancien milieu de terrain avait tapé « Matuidi femme » sur Google pour trouver une photo de son couple, recherche visible sur la capture d’écran faite par le joueur. Sept ans plus tard, le désormais retraité a fait une référence à ce hashtag devenu viral en postant une photo de lui portant la flamme olympique, accompagnée d’un « #MatuidiFlamme ».

La boucle est bouclée.

