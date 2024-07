Morata dédie la victoire de l’Espagne à Iniesta et Bojan

Capitaine courage.

Il a célébré comme un dingue la victoire de l’Espagne à l’Euro. D’abord en allant exalter les supporters présents à Berlin, puis en fumant un cigarillo aux côtés de Nico Williams, et enfin en quittant le stade avec un caisson et la musique à fond. Le capitaine espagnol Àlvaro Morata, sorti à la 68e minute et remplacé par le buteur Mikel Oyarzabal, a fait part de son émotion.

À la chaîne espagnole Teledeporte, le joueur de 31 ans, très critiqué avant et pendant l’Euro, a ensuite dédicacé sa victoire à deux personnes qui l’ont convaincu de prolonger sa carrière internationale, Andrés Iniesta et Bojan Krkić. « Je voudrais adresser mes salutations à Andrés Iniesta, sans qui je n’aurais pas participé à cet Euro, ainsi qu’à Bojan. Pour ma famille, mais aussi pour Andrés et Bojan, qui sont en grande partie responsables de ma présence à l’Euro. Je les connaissais déjà en tant que joueurs, je connaissais aussi Andrés en tant que personne, mais ce sont des personnes qui vous donnent la vie, je m’en souviens maintenant, il y a toujours une lumière à la fin de tout. »

Las lágrimas de Álvaro Morata tras el partido. Las lágrimas de un 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀. Álvaro Morata somos todos.#Euro2024 #EuroRTVE pic.twitter.com/XAnx8L71XL — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2024

« Merci à tous ceux qui ont cru en nous, nous l’avons senti dès le premier instant, a-t-il réagi après la victoire espagnole. Les messages positifs mènent à des choses positives. J’espère qu’ils sont fiers de cette équipe nationale, vous l’avez vu, des jeunes de 17 ans, des jeunes de 21 ans… J’ai dit au début du championnat d’Europe que nous avions beaucoup de grands joueurs. »

Merci d’avoir été un numéro 9 qui joue comme un numéro 9.

