Shaqiri prend sa retraite internationale

La fin des bangers à l’Euro et en Coupe du monde.

Cette fin de saison marque aussi le début des grandes annonces. Après Toni Kroos et Thomas Müller, Xherdan Shaqiri a officialisé ce lundi sur son compte X la fin de son aventure avec la sélection nationale de Suisse. Un message à l’image du joueur : sans fioriture, droit au but. Un simple « MERCI » en fin de publication, après 14 années de bons et loyaux services. Figure emblématique de la Nati avec Granit Xhaka, le milieu offensif aux 32 buts en 125 sélections s’arrête là, après une nouvelle compétition bien négociée, et un nouveau bijou de but contre l’Ecosse.

Pas de retraite du monde du football pour autant, Shaqiri est encore sous contrat jusqu’au 31 décembre 2024 avec les Chicago Fire en MLS et à seulement 32 ans, il y a des chances qu’on puisse encore profiter des pralines bien senties du joueur passé par Lyon, l’Inter ou le Bayern Munich.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Shaqiri, à moitié dans ton lit. Enfin, surtout dans nos mémoires.

L’équipe type de l’Euro 2024