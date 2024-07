Lamine Yamal et Lionel Messi se retrouveront en 2025

Le cabri rencontrera le GOAT.

Alors que l’Euro et la Copa América ont rendu leur verdict dimanche soir, un match se profile en juin 2025 : la Finalissima, la rencontre entre le vainqueur des deux compétitions. Un Espagne–Argentine donc, qui opposera si tout se passe bien la sensation de cet Euro, le jeune prodige Lamine Yamal (17 ans), au légendaire Lionel Messi, vainqueur d’un nouveau trophée avec l’Albiceleste. Une rencontre aux allures de retrouvailles symboliques, après que le cliché du numéro 10 argentin donnant un bain au futur meilleur jeune de l’Euro 2024 a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières semaines.

La Finalissima, qui est organisée conjointement par l’UEFA et la CONMEBOL, a été réintroduite en 2022 après avoir connu deux éditions en 1985 et 1993. La France avait remporté la rencontre de 1985, avant que l’Argentine ne s’impose deux fois d’affilée, notamment en donnant une leçon de football aux champions d’Europe italiens en 2022. La dernière édition ayant été organisée en Europe, à Wembley, celle de 2025 devrait logiquement se dérouler en Amérique du sud, la date et le lieu restant à être définis.

Alors Messi, Yamal à la cheville ?

À la Copa América, le triomphe du chaos