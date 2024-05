Textor prêt à lâcher Crystal Palace pour acheter un autre club anglais

T’es un winner, John !

Si Crystal Palace a réalisé une belle saison, ponctuée par une dixième place en Premier League, John Textor veut plus. L’actionnaire des Eagles a clairement fait comprendre à The Athletic qu’il était prêt à investir dans un autre club pour avoir les coudées franches et concrétiser ses ambitions. « Nous sommes arrivés à un point où nous avons un investissement important dans un club que nous détenons en minorité. Nous avons beaucoup de succès au Brésil et ça commence en France. Ne pas avoir le même niveau d’intégration avec notre partenaire au Royaume-Uni… Il devient de plus en plus clair que le niveau de collaboration que nous voulons et dont nous avons besoin fonctionne », pose-t-il.

Le propriétaire de Botafogo et de l’OL souhaite « être impliqué dans un club anglais qui gagne des championnats, qui joue le haut du classement. Et pour cela, il faut prendre des risques qui peuvent aussi vous faire tomber dans l’autre sens. Je ne sais pas si cette stratégie convient nécessairement à Palace ». L’Américain reconnaît avoir déjà échangé avec des clubs de Championship et suivre de près la situation d’Everton, dont le rachat par 777 est en suspens. « Everton représente le meilleur du football anglais, estime-t-il. J’aime le fait que le club ne soit pas à Londres. Tout le monde devrait vouloir acheter Everton en ce moment. C’est à ce genre de club que je fais référence. Ce serait formidable de ramener l’un de ces grands clubs anglais vers la gloire. »

Sans oublier Lyon, hein.

John Textor veut quitter Crystal Palace