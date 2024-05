Paris : se pincer avant de rêver

Cela faisait 27 ans que le public du Parc des Princes attendait cela. La dernière fois qu’il a pu assister à une demi-finale de Coupe d’Europe dans l’enceinte de la porte d’Auteuil, c’était en avril 1997 pour la venue de Liverpool, dans le dernier carré d’une compétition aujourd’hui disparue, la Coupe des coupes. Entre-temps, le club de la capitale a connu l’expérience du Final 8 à Lisbonne, puis cédé à huis clos face à Manchester City la saison suivante. Alors, pour rattraper le coup, le Parc des Princes devrait gronder très fort ce mardi soir pour la venue du Borussia Dortmund.

« Si j’avais le droit, j’enlèverais tous les sièges du Parc des Princes, même le mien, pour que l’ambiance soit exceptionnelle ! », s’exclamait Nasser al-Khelaïfi ce lundi, alors que L’Équipe annonçait un accord entre le club et les ultras pour qu’une centaine d’entre eux migrent du côté de la tribune Boulogne dans le but de faire grimper encore un peu les décibels. Le CUP s’est d’ailleurs fendu d’un message à l’intention du « peuple parisien » en amont du match, invitant tous les habitants de la Ville lumière à pousser derrière son club. En l’état, tout est donc réuni pour vivre une soirée mémorable quelle que soit l’issue sportive de la rencontre.

Le calme avant la tempête

Sur le terrain, Ousmane Dembélé et ses petits copains devront tout de même faire oublier leur prestation du match aller, indigne de ce niveau de la compétition. Une soirée ratée qui ne les empêche pas d’afficher un certain optimisme depuis le coup de sifflet final au Westfalenstadion, comme au tour précédent face au Barça. En cas de qualification, les Rouge et Bleu deviendraient d’ailleurs les premiers à renverser une situation mal embarquée en quarts puis en demi-finales. « On va gagner, c’est la seule phrase que je connais en français », lâchait encore Luis Enrique ce lundi devant la presse, dans la langue de Molière.

C’est très difficile de comparer les saisons, les équipes, les joueurs. Cette saison, il y a un bel espoir. Marquinhos

Avant de détailler le programme de ces six derniers jours entre les deux rencontres : « Dans la vie, il n’y a pas que le travail, il faut aussi réussir à faire autre chose. J’adore le sport, j’adore faire du vélo, du padel, fait du sport en salle. J’essaie de faire tout ça. On a eu du temps cette semaine, car il n’y a pas eu de matchs. Du temps pour analyser, du temps pour se préparer. On a eu un entraînement défensif, un entraînement offensif, et à la veille du match, c’est un peu plus détendu. » Pas de réponse en revanche sur le cas Gonçalo Ramos, dont l’absence dans la Ruhr a fait couler beaucoup d’encre, pas plus que sur la tactique envisagée pour, cette fois, parvenir à percer le coffre-fort allemand ou l’identité de celui qui remplacera Lucas Hernandez en charnière centrale.

Écris l’histoire, tout ce que tu voudras

Qu’importe l’équipe alignée, Paris a l’opportunité d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire et de s’offrir une nouvelle liesse, quatre ans après celle qui avait envahi le parvis du stade au soir d’une qualification restée dans les mémoires face à ces mêmes Schwarz-Gelben. La campagne s’était achevée dans la tristesse d’une finale perdue face au Bayern Munich par Marquinhos et consorts. « C’est très difficile de comparer les saisons, les équipes, les joueurs. Cette saison, il y a un bel espoir, formulait le Brésilien à la veille du grand rendez-vous. En 2020, on a fait un très beau parcours, resté gravé dans les mémoires. Ce fut une saison particulière aussi en raison de ce que le monde a vécu. C’était très différent. »

𝐓𝐎𝐔𝐒 𝐄𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐄𝐓 𝐁𝐋𝐄𝐔 ❤️💙✨ Les monuments de la capitale aux couleurs du Paris Saint-Germain ! Toute une ville derrière son club 🙌#ICICESTPARIS I #PSGBVB pic.twitter.com/BAvse1IAZh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2024

Parmi les rares joueurs à avoir répondu présent lors de la manche aller en Allemagne, le capitaine, qui a connu toutes les désillusions depuis onze ans au pied de la tour Eiffel, illustre à merveille la dimension historique du moment. Treize ans après le rachat du club par QSI et ses ambitions démesurées, le club de la capitale croit comme rarement en son étoile, à l’issue d’une saison pourtant initialement placée sous le signe de la reconstruction. Mais sa résilience pour éviter l’élimination dès la phase de poules, suivie d’un parcours relativement abordable depuis le début de la phase finale, lui offre une opportunité en or d’écrire sa légende. Pour l’avant-dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes – un stade dans lequel le BvB n’a jamais marqué le moindre but en trois visites –, le PSG espère bien offrir une huitième finale de Ligue des champions au football français, en 69 éditions. Et continuer de se rêver en successeur de l’Olympique de Marseille au palmarès de la coupe aux grandes oreilles, au moins pour quelques semaines supplémentaires.