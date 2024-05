Rayan Cherki : « C’était le rêve d’une vie pour moi »

Retour sur terre.

Auteur d’une remontée phénoménale en Ligue 1, l’Olympique lyonnais n’a pas réussi à parfaire sa folle année 2024 par un trophée. L’OL s’est incliné ce samedi en finale de Coupe de France face au PSG, butant sur un Gigio Donnarumma déterminant à plusieurs reprises (1-2). La vitrine des Gones, qui n’a plus bougé depuis 2012, attendra donc encore avant d’accueillir un nouveau pensionnaire. Un déchirement pour Rayan Cherki, ému au micro de France 2 : « Je suis déçu, énervé, fatigué. C’était le rêve d’une vie pour moi, pour mes coéquipiers. Je tiens à remercier tous les supporters qui se sont déplacés. Merci à tous. Merci au staff, à tout le monde. J’espère qu’un jour on ramènera une coupe à la maison. »

« On a donné tout ce qu’on avait à donner aujourd’hui sur le terrain. Je pense qu’on n’abandonnera jamais. On revient de très, très, très, très loin. Les gens ne peuvent pas imaginer comme c’était dur. On n’a pas arrêté de croire, de travailler, on n’a jamais renoncé. Merci à tous d’avoir cru en nous. On voulait la coupe, on voulait faire plaisir à tout le peuple lyonnais, à nos familles et à nos amis, qui ont pris du temps pour nous. Je suis désolé pour ça. J’espère qu’un jour, on vous le rendra comme il faut », a conclu le jeune milieu offensif.

Une médaille d’or olympique, ce sera un bon début.