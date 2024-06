Trois nouveaux joueurs appelés par Thierry Henry pour les JO, dont Rayan Cherki

Enfin des réponses positives pour Thierry Henry !

À la suite de la cascade de refus des clubs afin de laisser leurs garçons participer aux Jeux Olympiques, trois nouveaux joueurs ont été appelés en renfort ce mardi après-midi par le sélectionneur des U23. Dans un communiqué publié par la FFF, on apprend qu’Henry a convoqué Rayan Cherki (Lyon), Chrislain Matsima (Monaco) et Andy Diouf (Lens) afin de prendre part au stage de préparation aux JO, qui débutera ce dimanche à Clairefontaine. Petite surprise : Mathys Tel, à la base appelé et que le Bayern avait dans un premier temps laissé disponible, ne figure plus dans cette liste, a priori retenu par Vincent Kompany, fraîchement arrivé sur le banc munichois. Les Bleus disputeront ensuite trois matchs amicaux début juillet : contre le Paraguay le 4 juillet, face à la République dominicaine le 11 juillet, et contre le Japon le 17 juillet.

Avant le début des choses sérieuses le 24 juillet prochain, face aux États-Unis.

