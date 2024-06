Thierry Henry : « On s'est fixé l'or comme objectif »

Titi sans langue de bois.

Au lendemain de l’arrivée des joueurs français à Clairefontaine, le sélectionneur de l’équipe de France olympique était en conférence de presse afin d’évoquer divers sujets. Et, outre l’aspect politique, le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ambition est présente. « Avec le staff, on s’est fixé l’or comme objectif. Tout ce qui sera en-dessous… » Rien que ça. Pour décrocher la plus belle des breloques, il pourra compter sur Lacazette et Cherki. Henry est d’ailleurs revenu sur la situation du premier et sa relation avec l’équipe de France A : « C’est vrai qu’il a toujours eu une histoire assez bizarre entre lui et les A. Je l’ai vu bien sur ce premier jour, content d’être là. J’ai eu une petite discussion avec lui qui restera entre lui et moi. »

Concernant Rayan Cherki, les discussions autour de sa non-sélection au départ sont stériles : « Rayan n’était pas sur la liste du précédent rassemblement il n’y avait pas de problème, un joueur peut comprendre. Si vous regardez la première liste, c’est juste normal. » L’ancien attaquant d’Arsenal a eu énormément de mal à constituer sa liste au vu des refus des différents clubs, mais une chose est restée claire depuis le début pour Henry, le cas de Kylian Mbappé. « Je savais que les joueurs du Real n’allaient pas pouvoir venir. On a essayé mais bon jusqu’à quel point. Il n’y avait pas vraiment de mon côté l’espoir que ça évolue »

Si l’or n’est pas atteignable, il faudra au moins faire mieux qu’à Tokyo, ce qui ne devrait pas être difficile.

