Après Thuram et Mbappé, Thierry Henry appelle lui aussi à voter contres « les extrêmes »

C’est une tendance qu’on ne peut que saluer.

En conférence de presse ce lundi, Thierry Henry, le sélectionneur de l’équipe de France olympique, a appelé à voter contre les extrêmes les 30 juin et 7 juillet prochains. Avant de commencer la conférence, Thierry Henry a souhaité préciser qu’il « partage ce qui a été dit par les joueurs et le sélectionneur », faisant notamment référence à Marcus Thuram et à Kylian Mbappé.

💬 Thierry Henry avant le début de la conférence : « Je sais certainement où l'on va aller. Juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit sur le sujet que vous connaissez bien, si on rentre dans la politique. Je partage ce qui a été dit par les joueurs et le sélectionneur… pic.twitter.com/ePN0cT5bed — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2024

L’ex-entraîneur de l’AS Monaco a ainsi affiché clairement sa position, sans pour autant différencier Rassemblement national et Nouveau Front Populaire : « Ce qui peut faire barrage aux extrêmes c’est voter donc… Allez voter ! Personnellement, je suis contre tout ce qui divise. » Le premier footballeur français à s’être exprimé sur le sujet était Ousmane Dembélé jeudi dernier, avant que Marcus Thuram et Kylian Mbappé n’expriment clairement leur position les jours suivants.

Décidément, c’est une habitude pour Henry de mettre la main pour faire barrage.

Encore quelques places pour la soirée So Foot devant France-Autriche !