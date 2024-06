Marcus Thuram appelle à ce « que le RN ne passe pas »

Merci Marcus !

Présent en conférence de presse ce samedi à deux jours d’affronter l’Autriche, Marcus Thuram a immédiatement été interrogé sur la situation politique en France et la montée de l’extrême droite. Après l’appel aux votes d’Ousmane Dembélé, l’attaquant de l’Inter ne s’est pas caché, assumant ses convictions de manière assez remarquable pour un homme de 26 ans. « La situation est triste, elle est très grave. J’ai appris ça après le match contre le Canada, on était un peu tous choqués dans le vestiaire, a-t-il commencé. C’est la triste réalité de notre société aujourd’hui : des messages sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer, comme l’a dit Ousmane il faut que tout le monde aille voter et se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN ne passe pas. »

Il a bien sûr parlé de son père, de son éducation : « Il m’incite à ne rien faire, à part être un garçon bien élevé. En grandissant avec lui, je me sens responsable de tenir ce genre de message. » Thuram ne veut rien imposer à personne et a expliqué que les débats à la télé favorisaient la montée du Rassemblement national. Il ne veut pas non plus croire que ses coéquipiers ne soient pas sur la même longueur d’onde. « En équipe de France, je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde partage ma vision des choses, a-t-il lancé. Nous sommes dans un pays libre et chacun doit faire ce qu’il sent, ce qui est juste. Je comprends que certains joueurs puissent venir devant vous, mais il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. »

Chapeau.