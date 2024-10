Triplé express pour Serhou Guirassy

Serhou Guirassy, ça vous dit quelque chose ?

Hyper efficace en clubs depuis plusieurs mois, l’attaquant l’est également avec sa sélection. En témoigne la rencontre opposant sa Guinée à l’Éthiopie, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 : titulaire, l’avant-centre a planté un triplé en l’espace de 29 petites minutes.

Qualif #CAN2025 : Serhou Guirassy, le buteur maison, s’offre un doublé et permet à la Guinée 🇬🇳 de faire le break dans ce match face à l’Éthiopie (2-0) pic.twitter.com/C4Oj729Ugm — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 12, 2024

Tout a commencé au bout d’un gros quart d’heure, avec un penalty obtenu et transformé par le joueur du Borussia Dortmund pour l’ouverture du score. Lancé en profondeur après la demi-heure de jeu, l’ancien de Rennes a ensuite remporté son face-à-face et fait le break. Enfin, l’ex de Stuttgart a achevé son chef d’œuvre avec un but similaire dans le temps additionnel de la première période.

Allez, le Ballon d’or n’est peut-être pas si loin.

Kaba Diawara limogé après la contre-performance de la Guinée aux Jeux olympiques