Face à l'OL, le Barça rereregagne la Ligue des champions

Olympique lyonnais 0-2 FC Barcelone

Buts : Aitana Bonmati (63e), Alexia Putellas (90e+5) pour les Blaugranas

Une première victoire de prestige. Alors que le FC Barcelone n’avait jamais gagné face à l’Olympique lyonnais – « même en amical », précisait Aitana Bonmatí avant la rencontre – et perdu deux finales de Ligue des champions face aux Fenottes, les Blaugranas tiennent enfin leur revanche dans une finale remportée 2-0 face à son pire ennemi. Le tout porté par San Mamés, l’habituelle cathédrale de l’Athletic Club s’étant transformée en Camp Nou basque, avec près de 48 000 supporters barcelonais sur les 50 827 présents au total.

Sur le terrain aussi la rencontre a été animée dès le coup d’envoi, Lyonnaises et Barcelonaises n’ont pas tenté de fermer le jeu face à l’enjeu du match, au contraire les situations se sont multipliées de part et d’autre. Les Lyonnaises se sont toutefois montrées les plus dangereuses avec le dribble raté d’Aitana Bonmatí devant sa défense, mais malheureusement pour les Fenottes, Irene Paredes a fait parler son talent défensif pour contrer la frappe de Delphine Cascarino (12e). Une petite minute plus tard, ce sont Cata Coll puis le poteau gauche de la cage sur la frappe de Wendie Renard qui ont sauvé les Barcelonaises d’une ouverture du score (13e). Les Blaugranas de leur côté ont multiplié les centres grâce à Caroline Graham Hansen que Selma Bacha a eu bien du mal à canaliser lors de ce premier acte, mais les attaquantes barcelonaises ont eu du mal à ajuster leur reprise à l’image de Fridolina Rolfö (10e), ou Salma Paralluelo (24e). L’internationale norvégienne a même offert le dernier frisson de la mi-temps en décochant une frappe qui a fui le poteau de Christine Endler (45e).

Des Ballon d’or pour faire la différence

Les Lyonnaises reviennent des vestiaires avec les crocs, à l’image de cette frappe tentée tant bien que mal par Melchie Dumornay, excentrée côté droit, qui finit dans les bras de Cata Coll (46e). Wendie Renard vient à son tour s’essayer, avec une frapasse depuis l’entrée de la surface, qui passe au-dessus (49e). Un enchaînement d’occasions lyonnaises qui passent mal vis-à-vis du public catalan, huant madame Rebecca Welch sur chacune des décisions. Mais ce n’est pas de la faute de la dame en bleu lorsque les deux tentatives successives de Salma Paralluelo, puis Fridolina Rölfo à la retombée (53e) ne trouvent pas le cadre. Pas non plus lorsque la galette de la Suédoise erre au second poteau sans trouver de tête pour remiser (60e).

La plus en vue côté catalan se nomme Cata Coll, qui multiplie les parades devant la tête de Vanessa Gilles (58e), avant de dégoûter Kadidiatou Diani par deux fois (76e, 83e). Entre temps, Aitana Bonmatí s’est chargée du plus dur en ouvrant le score d’un ballon piqué et contré par Vanessa Gilles dans ses propres cages, qui fait exploser le Camp… euh San Mamés (0-1, 63e). Le Barça a même l’occaz de faire le break sur une percée de Salma Paralluelo, qui remise intelligemment pour Caroline Graham Hansen. Mais la Norvégienne se fait tacler à l’arrache par Selma Bacha et réclame un pénalty (74e). Une autre norvégienne jouant en bleu et rouge fait des miracles mais dans sa surface : Ingrid Engen vient doubler Ada Hegerberg pour repousser un nouveau centre incroyable de Bacha (88e). Les Barcelonaises finissent la rencontre sur les rotules, mais voient leur néo-entrante, la petite Ballon d’Or Alexia Putellas crucifier l’Olympique lyonnais sur une passe en retrait de Claudia Pina (0-2, 90e+5). Le FC Barcelone brise la malédiction et conserve son titre grâce à ses leaders.Pour la troisième fois.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Bacha – Egurrola, Horan, van de Donk – Diani, Dumornay, Cascarino. Entraîneure : Sonia Bompastor.

FC Barcelone (4-3-3) : Coll – Bronze, Engen, Paredes, Rolfö – Walsh, Bonmatí, Guijarro – Graham Hansen, Paralluelo, Caldentey. Entraîneur : Jonatan Giraldez.