Patrice Évra se moque de sa condamnation en justice

Selon les informations du Parisien, Patrice Évra a été condamné le 9 juillet dernier à un an de prison avec sursis probatoire pour les faits d’abandon de famille entre le 1er mai 2021 et le 28 septembre 2023. Si l’ancien capitaine de l’équipe de France a immédiatement fait appel de cette condamnation, il ne s’est pas arrêté là, publiant une vidéo sur son compte Instagram. On y voit Évra en tenue de prisonnier enchaîner les paniers de basket et les moves de danse gênants, menottes au poignet. Le tout accompagné du message suivant : « Permettez-moi d’éteindre cette info de merde : regardez comme je me suis amusé en prison. La France perd à l’Euro, puis s’en prend à monsieur. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Toujours selon Le Parisien, la justice reproche à l’ancien marseillais des arriérés de pension alimentaire, soit près d’un million d’euros qu’il n’aurait pas versé à son ex-femme Sandra, avec qui il a eu deux enfants. Il devra également lui verser 4 000 euros pour le préjudice moral et 2 000 euros pour les frais de procédure, mais conteste cette décision de justice.

