Les secrets de Patrice Evra sur l’arrivée de Van Persie à Manchester United

Evra la pookie.

Invité sur la chaîne YouTube de son ancien coéquipier Rio Ferdinand, Vibe with Five, Patrice Evra a rapporté une conversation qu’il avait eue avec Robin van Persie lorsque ce dernier arrivait d’Arsenal en 2012. L’attaquant néerlandais lui affirmait alors à propos de Manchester United : « Patrice, je n’ai jamais vu des gens aussi professionnels. Ici, tu t’entraînes comme tu joues les matchs le week-end. » À cette époque, Van Persie n’hésitait pas également à tacler la mentalité chez les Gunners où il est resté huit ans entre 2004 et 2012, sans remporter la Premier League. « Quand je jouais à Arsenal, j’étais encore sur le terrain et je voyais des jeunes avec des voitures décapotables qui allaient déjà chez Harrods (grand magasin anglais de luxe, NDLR) », toujours selon des propos relayés par Evra.

On this day in 2012, @Persie_Official signed for United ✍️ The rest is history 🏆#MUFC pic.twitter.com/Do2tZyaafj — Manchester United (@ManUtd) August 17, 2021

Lors de la saison 2012-2013, sa première chez les Red Devils, Van Persie est le grand artisan du titre national acquis par United, avec 26 buts marqués. Une performance à laquelle Ferguson a largement contribué en gérant le Batave de manière particulière. Evra raconte que le technicien écossais expliquait alors à son groupe : « Les gars, ce type (Van Persie) ne s’entraînera pas tous les jours. Parfois, il va s’entraîner sur le côté avec son propre physio. Mais c’est lui qui va nous faire gagner le championnat. »

Robin le chouchou.

Le jour où Ferguson a proposé 100 000 livres à un joueur pour qu’il arrête sa carrière