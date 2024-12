Coupe de France : les clubs de Ligue 2 s’en sortent bien

La loi des plus forts.

Le 8e tour de la Coupe de France – le dernier avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 au mois de janvier – se poursuit en ce dernier week-end de novembre, sans trop de surprises pour les clubs de Ligue 2 engagés. Ainsi, ce samedi, Grenoble (0-4 contre Istres), Bastia (2-0 contre Nancy), Amiens (0-3 contre Calais Beau Marais) ou Dunkerque (0-2 contre Aubervilliers) ont fait respecter l’ordre établi. D’autres, comme Clermont (1-2 à Angoulême), Metz (0-1 face à Raon-l’Étape), Quevilly-Rouen (0-1 face à Liancourt Clermont), ainsi qu’Annecy (vainqueur aux tirs au but face à Jura Sud) ont un peu plus peiné avant de l’emporter. Qualifications également de Troyes, Laval et Guingamp devant Cluses-Scionzier, Concarneau, et Dinan Léhon, tandis que les cartons du jour ont été signés Caen et Lorient, respectivement bourreaux de Bolbec (6-0) et Monnaie (5-0).

Les cancres se nomment finalement Pau, le Red Star et Orléans (National), tous trois éliminés aux tirs au but par Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N3), Bobigny (N2), et La Roche Vendée (N2), au même titre que Versailles (National), sorti par l’Union Saint-Jean (N2). Sept rencontres seront à suivre ce dimanche en conclusion de ce tour, dont un alléchant Bordeaux-Les Herbiers (17 heures).

Rien de mieux que l’odeur de viande grillée et les maillots trop larges qu’offre la Coupe de France.

