Coupe du monde des clubs : on connaît les 32 equipes qualifiées

La victoire de Botafogo en finale de la Copa Libertadores ce samedi a fini de compléter le tableau des qualifiés pour la Coupe du monde des clubs 2025 (du 15 juin au 13 juillet prochains). On connaît désormais les 32 candidats. Le Brésil est le pays qui enverra le plus grand nombre de clubs, avec quatre représentants (Palmeiras, Fluminense, Flamengo et donc Botafogo), tandis que l’Europe en enverra douze, issus de sept pays différents (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Portugal, Autriche et enfin France, avec le PSG). Enfin, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Océanie disposeront respectivement de quatre, cinq et une équipe.

Pour rappel, le fonctionnement est calqué sur une Coupe du monde des nations, avec une phase de groupes, puis des matchs à élimination directe allant des huitièmes à la finale. Le (joli) trophée de cette compétition avait été présenté quelques semaines auparavant. À noter, aussi, que la Coupe du monde des clubs classique, disputée en décembre, se tient toujours – et a été rebaptisée Coupe intercontinentale de la FIFA. Prévue au Qatar, la compétition verra le Real Madrid (vainqueur de la Ligue des champions), défier le vainqueur d’une autre confédération en finale le 18 décembre prochain (Pachuca, Botafogo ou Al Ahly, en l’occurrence).

