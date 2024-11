Gianni Infantino profite de la présentation du trophée de la Coupe du monde des clubs pour se mettre en avant

Histoire de rappeler qui décide.

Réputé pour être une personne de l’ombre, Gianni Infantino, président de la FIFA, est un homme recherché par ses fans. Entre attribution plus que douteuse du Mondial 2034 à l’Arabie Saoudite et absence aux tirages au sort, Infantino avait opté pour la discrétion depuis quelques temps.

The trophy is here! ✨

Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year. #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024