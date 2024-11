Infantino : un tirage en visio et un patron incognito

Gianni Infantino joue la carte de la discrétion.

Sous pression après des décisions plus que discutables, notamment l’attribution de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite sans concurrence, le patron de la FIFA a trouvé une parade : tout passer en virtuel, comme le rapporte le Guardian. Le tirage au sort des qualifications européennes pour le Mondial 2026 ? Ce sera à distance, le 13 décembre. Et la confirmation officielle de la candidature saoudienne ? Bouclée deux jours avant, via un congrès en ligne.

L’homme invisible

Infantino n’a pas tenu de conférence de presse depuis mars 2023, préférant éviter les projecteurs. Pas question de revivre les moments solennels des tirages au sort en grande pompe, comme celui des qualifications de la zone Europe en amont de la Coupe du monde 2018, réalisé à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine en guest star. Cette fois, celui qui n’a pas été sélectionné parmi les chauves les plus sexys de l’année mise sur la sobriété numérique et les coulisses hermétiques floutées, officiellement pour réduire l’empreinte carbone. Une excuse pratique pour éviter de croiser le chemin d’Élise Lucet.

En parallèle, le congrès validera sans surprise le Mondial 2030 organisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne, avec une touche historique : des matchs en Uruguay, Argentine et Paraguay pour fêter les 100 ans de la compétition. Tout ça est très eco-friendly bien sûr.

Pendant que les streamers rentrent sur le terrain, Infantino, lui, se cache derrière son écran.

