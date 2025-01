La demande totalement inattendue de Ruben Amorim aux dirigeants de Manchester United

Super Viktor à la rescousse.

Ruben Amorim, entraîneur de Manchester United depuis peu, ne sait déjà plus quoi faire pour redresser la barre. Selon le Daily Star, le technicien portugais aurait donc demandé à ses dirigeants de recruter l’autre homme fort du Sporting, Viktor Gyökeres, dès ce mercato hivernal. Il ne souhaite plus attendre l’été prochain pour retrouver l’attaquant, auteur de 26 buts en 24 matchs cette saison, dont un triplé contre Manchester City en Ligue des champions.

Un accord de principe non honoré ?

Manchester United, actuellement 14ᵉ en Premier League, prévoit également les départs de Marcus Rashford, en quête d’un nouveau club, et de Joshua Zirkzee, mis sur le marché en raison de ses mauvaises performances. Le possible transfert de Gyökeres, fixé à 80 millions de livres, dépendra de l’approbation des propriétaires du club, Sir Jim Ratcliffe et les Glazers.

Le président du Sporting, Frederico Varandas, a été clair : le montant de la clause libératoire doit être payé dans son intégralité en cas de transfert cet hiver, alors que Ruben Amorim s’était engagé auprès de son ancien club de ne pas recruter immédiatement le buteur suédois, selon RMC Sport. « C’était dur pour moi de partir (du Sporting) et si je commence à rigoler de ça avec Gyökeres, je vais avoir des problèmes, disait même Amorim. C’est ma ville, c’est mon pays, donc je le respecterai. Viktor doit rester jusqu’à la fin de la saison et ensuite sa carrière continuera peut-être ailleurs. »

Le filou avait déjà une idée derrière la tête.

