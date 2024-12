La terrible statistique de Jack Grealish en 2024

Zéro pointé.

Recrue la plus chère de l’histoire de Manchester City, Jack Grealish a connu une année 2024 particulièrement compliquée. Cette dernière s’illustre en une statistique : l’ailier autrefois virevoltant n’a pas inscrit le moindre but au cours de l’année civile malgré 45 apparitions sous le maillot des Skyblues. Son dernier pion ? Le 16 décembre 2023 lors d’un nul à l’Etihad Stadium contre Crystal Palace. Décisif une seule fois cette saison d’une passe décisive pour Joško Gvardiol contre Newcastle, il ne s’est pas levé du banc ce dimanche et a regardé ses coéquipiers renouer avec la victoire contre Leicester.

Une bonne soirée arrosée pour le Nouvel An et ça repart ?

James McAtee, l’antivirus de Manchester City