Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup

L’amour du ballon. Et des pépettes.

Le Qatar avait été invité par la CONCACAF pour participer aux éditions 2021 et 2023 de la Gold Cup, compétition qui met aux prises les meilleures équipes d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Pour les deux prochaines, en 2025 et 2027, c’est l’Arabie saoudite – hôte du Mondial 2034 – qui s’incruste dans le tableau, a-t-on officiellement appris ce jeudi, même si ce n’était qu’une demi-surprise. Tout cela dans le cadre d’un « accord avec la Confédération asiatique de football » (AFC), explique la CONCACAF. En deux participations, le Qatar n’a pas réussi à atteindre la finale de la compétition, perdant en demies en 2021 (contre les États-Unis, 1-0) puis en quarts en 2023 (face au Panama, 4-0). L’édition 2025 du tournoi sera organisée au Canada et aux États-Unis.

Peut-être que la CONCACAF essaie tout simplement de gratter des tickets en plus pour le Mondial 2034. Comme elle l’avait fait avec le Qatar, finalement.

