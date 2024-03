La FIFA annonce une Coupe du monde des moins de 17 ans chaque année

Encore des idées lumineuses.

La FIFA a déclaré ce jeudi sur son site internet des changements importants concernant la Coupe du monde des moins de 17 ans. Le conseil de la FIFA a pris la décision que la compétition, qui se jouait tous les deux ans, aura désormais lieu chaque année et que cette dernière sera élargie à 48 équipes. Avant de préciser que« les cinq prochaines éditions de la compétition, à partir de 2025, se dérouleront au Qatar. »

🏆 Voici les hôtes des 5⃣ prochaines éditions de la #U17WC et de la #U17WWC : Qatar 🇶🇦 et Maroc 🇲🇦! ℹ Plus d'infos 👉https://t.co/0SzpQFJEBx pic.twitter.com/BeZILqOCoq — FIFA (Français) (@fifacom_fr) March 14, 2024

Outre ces annonces, la FIFA a aussi indiqué que« la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui a été élargie à 24 équipes et sera disputée chaque année à partir de 2025, sera organisée au Maroc jusqu’en 2029. » Tout en précisant que ces deux pays avaient été sélectionnés suite à « un appel à candidatures mondial » et que l’un des critères essentiels était « la mise à profit des infrastructures footballistiques existantes à des fins d’efficacité logistique et de durabilité. »

Histoire d’habituer directement les jeunes aux cadences infernales.