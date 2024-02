Le Qatar remporte la Coupe d’Asie en renversant la Jordanie

Le génial Musa Al-Tamari n’aura pas suffi.

Le Qatar a remporté la Coupe d’Asie des nations ce samedi en dominant la Jordanie (3-1) devant 80 000 personnes au stade de Lusail (Qatar). Lors d’une rencontre d’abord fermée et marquée par de nombreuses fautes (26), les Al-Annabi ont bénéficié de trois penaltys, tous inscrits par Akram Afif, meilleur joueur et buteur de cette CAN 2024, avec huit buts. Fin du rêve donc pour la Jordanie, outsider, qui aura tout de même atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire. Champions en titre, le Qatar, lui, conserve sa couronne.

Qatar's Akram Afif celebrated his goal in the Asian Cup final with a card trick 🪄 pic.twitter.com/7VPiFbJ5z3 — B/R Football (@brfootball) February 10, 2024

Le football est cruel.

Pronostic Jordanie Qatar : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe d'Asie