Inter, Leverkusen, Real, Liverpool : un week-end d’indétronables

Le tour de force du week-end

Douze ans que personne n’arrive à déloger le Bayern Munich du trône de Bundesliga. Beaucoup d’équipes en ont eu l’occasion, aucune n’en a eu le courage. Mais comment ne pas se mettre à y croire, cette fois-ci, après ce qui s’est passé samedi soir à la BayArena ? Accueillant le Rekordmeister avec deux points d’avance, le leader Leverkusen a brutalisé son hôte 90 minutes durant, signé un succès anthologique (3-0) et possède désormais un matelas de cinq unités au sommet du championnat. Qui d’autre que Xabi Alonso pour destituer le Bayern, après tout ?

<iframe loading="lazy" title="Leverkusen Beat Bayern! | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern 3-0 | Highlights | MD 21 – Bundesliga" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-j61hmaPZEQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le poison du week-end

Impliqué – de près ou de loin – sur les quatre buts inscrits par le Real Madrid face à Gérone (4-0), Vinícius Júnior marche sur l’eau depuis la fin du mois de janvier. Si bien que Carlo Ancelotti fait de lui « le meilleur joueur du monde » actuellement. Toujours est-il qu’avec ce succès, les Merengues mettent un peu plus la hype géronaise dans le rétro, à cinq points derrière. Le Barça aurait pu en profiter pour se rapprocher de la deuxième place, mais les Blaugrana ont été accrochés par Grenade (3-3) dans un match de zinz’ marqué notamment par le doublé de Lamine Yamal. Qui est âgé de 16 ans, c’est toujours bon de le rappeler.

Le tour de magie du week-end

Trois buts, tous inscrits de la même manière, depuis les onze mètres : voilà le tour de passe-passe réussi par le Qatari Akram Afif face à la Jordanie. Un vrai magicien qui réalise également des tours avec ses cartes : il en a montré un aperçu en célébrant son premier but. C’est peut-être le triplé le moins impressionnant de l’histoire de ce sport, mais il n’en est pas moins hautement important : grâce à ce succès (3-1), le Qatar remporte à la maison sa deuxième Coupe d’Asie des nations (la deuxième de suite, tout simplement).

La célébration d’Akram Afif après son but 🪄 pic.twitter.com/bcPc2EjXvo — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 10, 2024

La branlée du week-end

6-0 contre Lens le 29 novembre, 5-0 face à Crystal Palace le 20 janvier, 6-0 sur la pelouse de West Ham ce 11 février : Arsenal est sans pitié pour ses adversaires, depuis deux mois et demi. Auteurs d’un match étouffant (25 frappes dont plusieurs golazos), les Gunners menaient déjà de quatre buts à la pause, et ont terminé le travail en deuxième. À noter que William Saliba a ouvert le score, et que Bukayo Saka s’est offert un doublé. Arsenal (52 points) signe par la même occasion un quatrième succès de rang, restant au contact de City (52, avec un match en retard) et Liverpool (54). Solides leaders, les Reds se sont imposés contre Burnley (3-1) dans un Anfield garni de plus de 61 000 âmes : un record historique, qui vient effacer celui établi lors d’un Liverpool-Chelsea en décembre 1949 (58 757 spectateurs).

DECLAN RICE POUR LE 6-0 ! 😨 Arsenal terrasse West Ham, quel match des Gunners 😍#WHUARS| #PremierLeague pic.twitter.com/9yxx3sbMtM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2024

Le coup du marteau du week-end

Comme si son but en demies pour qualifier la Côte d’Ivoire en finale n’était pas déjà assez beau, Sébastien Haller a récidivé sur la dernière marche de la Coupe d’Afrique des nations, ce dimanche face au Nigeria (2-1), et a installé les Éléphants sur le toit du continent ; un troisième sacre pour les pachydermes, déjà sacrés en 1992 et 2015. Un an après avoir vaincu cette saloperie de cancer des testicules, l’attaquant du Borussia Dortmund est devenu un héros national. Pour l’éternité.

Le combat du week-end

L’Inter Milan n’est pas encore championne d’Italie, mais son parcours ressemble quand même beaucoup à celui d’un vainqueur. Malmenée par la Roma au Stadio Olimpico, la formation nerazzurra a haussé le ton en deuxième et après l’égalisation à 2-2 signée Marcus Thuram (49e), les visiteurs ont déroulé (2-4) pour désormais facturer 60 points après 23 rencontres disputées, gardant ainsi la Juve (53 unités avec un match à disputer ce lundi) à distance. Pendant ce temps-là, Theo Hernández faisait gagner le Milan contre Naples (1-0) et Ciro Immobile plantait son 200e but en Serie A, au cours de la victoire de la Lazio à Cagliari (1-3).

L’absent du week-end

Pour la première fois cette saison – toutes compétitions confondues –, Kylian Mbappé a passé l’intégralité d’une rencontre sur le banc, samedi face à Lille. Sans lui, donc, le PSG a affiché un beau visage pour retourner le LOSC (3-1), à quatre jours d’accueillir la Real Sociedad. Le vrai frisson était sur la Côte d’Azur, où Monaco est venu à bout de Nice (2-3) pour recoller à un point derrière le dauphin. Auteur de son troisième nul consécutif, à Clermont (1-1), le Stade brestois est lui éjecté du top 4, alors que Lyon sort la tête de l’eau avec un second succès de rang, à Montpellier (1-2), et une 13e place à l’issue de cette 21e journée. Mention spéciale pour Toulouse, qui malgré ses 75% de possession de balle, a réussi à paumer à domicile contre Nantes (1-2).

Et aussi :